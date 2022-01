A gutt 3 Woche fänkt hei am Land de Futtball-Championnat nees un, dat mat verstäerkte Mesuren.

Fir Futtballspiller mat engem Profikontrakt gëllt den 3G, fir déi aner d'Reegel vum 2G+, dat heescht Spiller, déi nach net geboostert goufen, mussen e Schnelltest maachen, mee wat passéiert, wann e Spiller sech net impfe wëll loossen?

Dann ass vill Iwwerzeegungsaarbecht gefrot oder d'Spiller kënne jee no Kontrakt kee Futtball méi spillen. Dann ass et fir e Veräin net einfach, adequaten Ersatz ze fannen. Beim FC Déifferdeng 03 zum Beispill ware Mëtt Dezember 13 vu 24 Spiller net geimpft. Dat huet sech mëttlerweil awer geännert, well no enger Usprooch vum President vum FC Déifferdeng03, de Fabrizio Bei, hunn 10 Spiller decidéiert, sech awer picken ze loossen.

"Mir hu vill Gespréicher gefouert, net nëmmen ech, och de ganze Staff an eisen Dokter, deen dat an d'Hand geholl huet. Et geet net nëmmen ëm de Futtball, mee och ëm d'Gesondheet vun de Spiller. Ech si frou, dass mir elo dee Stadium erreecht hunn."

No der Annonce vun der Regierung Enn November, d'Schrauwen nees unzezéien, war de Fabrizio Bei awer frou, dass déi 3G- respektiv "2G+"-Reegel net scho fir de 15. Spilldag am Dezember ëmgesat gouf. Dat wier komplizéiert ginn.

"Nom zweetleschte Match hate mir eis och ënnert de Presidente concertéiert mat der Federatioun zesummen, wéi mir dat géifen an d'Hand huelen. Et wier problematesch gi mat eisen 13 Spiller, déi net geimpft waren, mee ech war erliichtert, wéi mir de leschte Match ënnert deenen ale Mesurë konnte spillen."

Bei der Escher Fola huet ee kee Problem fir d'Reprise. Déi meescht Spiller si geimpft oder geheelt. Den Trainer vun der Fola, de Sébastien Grandjean, kann awer verstoen, wann e Spiller skeptesch vis-à-vis vum Vaccin ass.

"Wéi an der Populatioun ginn et Spiller, déi Angscht hunn, well vill Onwourechte gezielt ginn an och op de soziale Medie gedeelt ginn. Eis Generatioun huet de Krich net kannt, mee um Enn kenne mir e Krich géint e Virus a mir mussen eis zesummendoen, wa mir dee gewanne wëllen. Dat ass meng Meenung."

De 6. Februar geet et mam Futtballchampionnat weider. Vläicht bei där enger oder anerer Ekipp mat engem liicht verännerte Kader, well verschidde Spiller den Trikot net méi dierfen undoen.