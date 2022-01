D'Déiererechtsorganisatioun huet beim Parquet Plainte géint den Olympiagewënner Beerbaum an eng weider onbekannt Persoun wéinst Déieremësshandlung gemaach.

Basis fir d'Plainte sinn d'Virwërf wéinst illegale Methode beim Training vun de Päerd op der Anlag vum Beerbaum zu Riesenbeck, déi en Dënschdeg an engem Reportage vum däitschen RTL publizéiert goufen. De Sprangreider hat d'Virwërf e Mëttwoch zréckgewisen a juristesch Schrëtt ugekënnegt.

Neuer Skandal im Reitsport: #RTLExtra und Investigativ-Journalist #GünterWallraff decken verbotene Trainingsmethode „Barren“ auf. Im Mittelpunkt der Enthüllungen: Reitstar Ludger Beerbaum. Die erschreckenden Ergebnisse, heute ab 22:35 Uhr. Weitere Infos: https://t.co/YsMj7h1mg3 pic.twitter.com/T4878qQBhh — RTL (@RTL_com) January 11, 2022

PETA gesäit d'Opnamen als weider Beweis dofir, datt déierequäleresch Methode fir d'Leeschtungssteigerung an der Branche ëmmer nach genotzt ginn. D'Organisatioun fuerdert vun der Regierung Moossnamen, fir d'Exploitatioun vu Päerd fir de Reitsport ze stoppen.

An der Sendung "RTL extra" sollt op Basis vun heemlech gefilmte Videoopnamen de Beweis bruecht ginn, datt um Beerbaum sengem Grondstéck den onerlaabte Barren am Training vun de Sprangpäerd benotzt gëtt. Ob de Reider op de Videoen wierklech de Ludger Beerbaum ass, géing sech awer net mat Sécherheet soe loossen. Ze gesi wier allerdéngs, datt een Mann hannert engem Hindernis beim Ofsprange vum Päerd eng laang Lat an Héicht vun de viischte Been an d'Luucht rappt.