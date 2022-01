Dat heescht, datt de Serb Australien muss verloossen. Hien huet awer nach d'Méiglechkeet dës Decisioun geriichtlech unzefechten.

Deemno ass hei nach keng definitiv Decisioun getraff, ob hien dann elo däerf un den Australian Open deelhuelen oder ob hien d'Land muss verloossen. Sollt hien am Land dierfe bleiwen, wann en an Appell geet, ass nach net sécher, ob hien elo zeréck an Isolatioun muss, oder ob hie sech fräi beweegen däerf.

Den Immigratiounsminister huet senge Decisioun geholl op Basis vum Artikel 133C(3) vum Migratiounsgesetz, aus Grënn vun der Gesondheet an der gudder Uerdnung, well dëst am ëffentlechen Interessi géif leien, esou den Hawke. Hien hätt d'Informatioune vum Inneministère, vun der Australian Border Force a vum Här Djokovic genee gepréift. D'Regierung wier fest entschloss, d'Grenze vun Australien ze schützen, besonnesch am Bezuch op d'Covid-19-Pandemie.

Am Laf vum Dag dierften et weider Detailer ginn, wat déi Decisioun vum Immigratiounsminister fir Repercussiounen huet.

Sollt seng Ausweisung bestätegt ginn, riskéiert hien 3 Joer net dierfen an Australien anzereesen.