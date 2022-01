D'Anaïs Chevalier-Bouchet, d'Chloé Chevalier, d'Justine Braisaz-Bouchet an d'Julia Simon hunn d'Course kloer gewonnen.

Am Biathlon huet e Freideg bei den Damme Frankräich souverän d'Staffel zu Ruhpolding an Däitschland gewonnen. Do hannendru komme Schweden a Russland op d'Éiereplazen. Schweden, dat ouni d'Öberg-Schwëstere gestart ass, hat e Réckstand vu 35 Sekonnen a Russland vun enger Minutt an 12 Sekonnen.