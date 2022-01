De BVB huet sech e Freideg den Owend kloer mat 5:1 géint Freiburg duerchgesat.

An der Bundesliga huet Borussia Dortmund e Freideg den Owend fir den Optakt vum 19. Spilldag kloer mat 5:1 géint Freiburg gewonnen. D'Ekipp vum Trainer Marco Rose huet domadder de Réckstand op de Leader Bayern München op dräi Punkte verkierzt. Den FCB spillt e Samschdeg zu Köln.

Fir de BVB hunn e Freideg den Owend den Thomas Meunier (14', 29'), den Erling Haaland (45+1', 75') an de Mahmoud Dahoud (86') getraff. Op Säite vu Freiburg huet den Ermedin Demirovic (61') markéiert.

An der Ligue 1 a Frankräich huet e Freideg den Owend den OGC Nice den FC Nantes mat 2:1 geklappt. Fir d'Lokalekipp hunn de Kasper Dolberg (21') vum Punkt an de Khephren Thuram getraff. Den Andrei Girotto hat Sekonne virun der Paus ausgeglach. An der provisorescher Tabell steet Nice op der 2. Plaz.

