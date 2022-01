Am Spëtzematch vun der Premier League huet City der Ekipp vum Thomas Tuchel iwwer 90 Minutte keng Chance gelooss a gewënnt um Enn verdéngt mat 1:0.

An der däitscher Bundesliga stoung iwwerdeems den 19. Spilldag um Programm. Hei konnt sech ënnert anerem Bayern géint Köln behaapten.

Premier League

Manchester City - FC Chelsea 1:0

1:0 De Bruyne (70')

City huet vun Ufank un de Match géint Chelsea dominéiert, ouni sech awer eng sëlleg gutt Chancen eraus ze spillen. Vun de Gäscht dogéint ass vill ze wéineg komm. Chelsea war an der Paus mam 0:0 deemno gutt bedéngt. Direkt nom Säitewiessel hat de Lukaku déi beschte Chance am Match fir d'Londoner, säi Schoss sollt den Ederson awer paréieren. An der 70. Minutt huet dunn dem De Bruyne seng Stonn geschloen. Mat engem Sonndesschoss huet de Belsch fir d'Schlussresultat gesuergt.

Domat huet Chelsea aus deene leschte 6 Matcher nëmmen 1 konnte fir sech entscheeden, Manchester City dogéint huet den 12 Match um Stéck gewonnen a bleift souverän un der Tabellespëtzt.

Wolverhampton Wanderers - FC Southampton 3:1

1:0 Jimenez (37'), 2:0 Coady (59'), 2:1 Ward-Prowse (84'), 3:1 Traore (90+1')

Aston Villa - Manchester United (18h30)

Serie A

US Salernitana - Lazio Roum (18h00)



Juventus Turin - Udinese Calcio (20h45)

Ligue 1

AS St. Etienne - RC Lens (17h00)

Paris St. Germain - Stade Brest (21h00)

La Liga

An Spuenien ass de Weekend Paus am Championnat, dat well d'Achtelfinallen an der Copa del Rey gespillt ginn. Hei kritt et den Owend ënnert anerem de FC Sevilla mat Betis Sevilla ze sinn.

