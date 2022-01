Beim Teamsprangen zu Zakopane a Polen huet sech um Enn d'Ekipp aus Slowenien virun Däitschland duerchgesaat. Op déi 3. Plaz sprengt Japan.

Nom 1. Duerchgang louch Slowenien mat 531,5 Punkten a Féierung. Ganzer 27 Punkten hannendrun huet sech déi däitsch Natioun klasséiert, viru Japan an Norwegen. No 2. Duerchgäng sollt sech un deenen éischten 3. Plazen näischt änneren. D'Sprenger aus Slowenien haten um Enn iwwer 60 Punkte Virsprong an hunn hier Konkurrenz domat deklasséiert. Op déi 4. Plaz kennt Éisträich, Norwegen gëtt 5t.

Um Sonndeg steet dann nach een Eenzelspangen um Programm.