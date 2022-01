Vill Federatiounen hunn hir Aktivitéite wéinst der sanitärer Situatioun ofgesot. Trotz Géigewand huet d'Triathlonfederatioun den Aquathlon duerchgezunn.

Fir de Logement huet d'Federatioun net misse suergen. Déi 220 Athlete koumen aus Lëtzebuerg oder haaptsächlech aus der Groussregioun. An do waren eng ganz Rëtsch staark Athleten um Depart. Et goung awer och ëm d'Championstitelen, an do sinn de Bob Haller an den Luca Cambery, de Champion vun der vergaangener Editioun, souwuel an der Véierels- wéi och an der Halleffinall uneneegepecht. Dat lescht Wuert hat awer de Bob Haller. Déi 2 louchen nach Schëller u Schëller beim Schwammen. Beim Wiessel a beim Lafen huet de Sportzaldot awer Gaass ginn a gëtt 6. an der Finall a Lëtzebuerger Champion virum Cambresy.

D'Mara Krombach, d'Europameeschterin vun der Jugend, huet bei de Seniorinnen dominéiert, dat ass dat d'mannst, wat ee ka soen. Ganz souverän huet déi jonk Athletin d'Possberg op déi 2. Plaz verwisen. D'Schwäizerin huet och schonn en Europameeschtertitel an der Täsch.

D'Gwen Nothum gëtt Vizemeeschterin an dem Mara seng jéngste Schwëster d'Linda Krombach 3.

Et waren och vill Kanner mat Begeeschterung um Depart. An virun allem sinn et dës jonk Athleten, déi ee mat Kompetitioun un der Staang muss halen.