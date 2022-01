E Samschdeg an e Sonndeg gouf déi éischt Ronn vun den NFL Playoffs gespillt.

AFC

Las Vegas Raiders - Cincinnati Bengals 19:26

D'Bengals haten e Samschdeg den Owend all Grond ze feieren. Fir d'Ekipp vu Cincinnati war et nämlech déi éischt Victoire an de Playoffs zanter 1991. Déi zwee bescht Acteuren um Terrain waren op en Neits de Quarterback Joe Burrow an de Wide Receiver Ja'Marr Chase.

New England Patriots - Buffalo Bills 17:47

Wie sech an dësem Match Spannung erwaart huet, dee sollt batter enttäuscht ginn. Bei -13 Grad zu Buffalo hunn d'Bills nämlech de Match vun Ufank u komplett dominéiert. Schonns an der Paus stoung et 27:3 fir d'Haushären. An der zweeter Hallschent war de Match liicht méi ausgeglach, ma och hei waren d'Bills besser. Den Josh Allen, Quarterback vun de Bills, huet ganzer 5 Touchdown-Passe geheit an hat domat e ganz groussen Undeel un der klorer Victoire. Ma och d'Defense vun de Bills, sou wéi den Devin Singletary an den Dawson Knox haten ee richtege gudden Dag erwëscht.

Pittsburgh Steelers - Kansas City Chiefs 21:42

D'Kansas City Chiefs sinn als grousse Favorit an de Match géint d'Steelers gaangen. Am éischte Véierel huet d'Defense vun de Steelers de Match awer diktéiert an den TJ Watt konnt Pittsburgh no engem Fumble vum Williams esouguer a Féierung bréngen. Am zweete Véierel hunn d'Chiefs mat hirem Quarterback Patrick Mahomes dunn opgedréint a konnten nach ganzer 3 Touchdowns realiséieren. Esou stoung et an der Paus 21:7 fir d'Chiefs. An der zweeter Hallschent ass d'Offensiv vun de Steelers du besser un d'Rulle komm, ma um Enn wannen d'Chiefs de Match nawell kloer mat 42:21.

NFC

Philadelphia Eagles - Tampa Bay Buccaneers 15:31

Den Titelverdeedeger vun Tampa huet e Sonndeg den Owend deen éischte Schratt a Richtung Titelverdeedegung gemaach. Mat 31:15 gewanne si kloer an däitlech géint d'Eagles. D'Buccaneers hunn de Match komplett dominéiert a louchen nom 3. Véierel mat 31:0 a Féierung. Datt d'Eagles de leschte Véierel mat 15:0 fir sech decidéiert hunn, sollt näischt méi un der Bucs-Victoire änneren.

San Francisco 49ers - Dallas Cowboys 23:17

Méi e spannende Match gouf et tëscht de 49ers an de Cowboys, obwuel et am Ufank och net richteg dono ausgesinn huet. Et waren nämlech d'49ers, déi de kloer bessere Start an de Match erwëscht haten. D'Cowboys hunn an der zweeter Hallschent nach eemol opgedréint a ware ganz no drun, de Match villäicht nach an d'Verlängerung ze bréngen, ma schlussendlech ass hinnen d'Zäit dovu gelaf.

An der Nuecht vun e Méindeg op en Dënschdeg ass dann nach de leschte Match vun der Wild Card Round. Do spillen d'Arizona Cardinals bei de Los Angeles Rams.