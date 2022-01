Grond ass, datt beim Dokter Juan Jaime Arroyo-Toledo eng Aarbechtserlabnis gefeelt huet.

Déi Lëtzebuerger Schwammfederatioun kënnt net zur Rou. Wéi d'Kolleege vum Tageblatt geschriwwen hunn, huet sech d'FLNS nees vun engem vun hiren Trainer, dem Jugendnationaltrainer Dokter Juan Jaime Arroyo-Toledo, getrennt. Grond ass, datt eng Aarbechtserlabnis gefeelt huet. D'Schwammfederatioun krut dat den 21. Dezember vun der ITM matgedeelt.

Den Arroyo-Toledo, deen aus Mexiko kënnt a mat senger Däitscher Fra um Bodensee wunnt, huet de 15. September eréischt beim Lëtzebuerger Schwammverband ugefaange mat schaffen. Hie soll der Schwammfederatioun och all Pabeiere ginn hunn, déi him gefrot goufen. Bei der Schwammfederatioun hätt ee probéiert, dem Trainer elo ze hëllefen, fir déi administrativ Saachen an d'Rei ze bréngen, sot eis den FLNS-President Marco Stacchiotti.

Duerch de Bréif vun der ITM, an deem dra géif stoen, datt een eng Geldstrof vu 25.000 Euro an esouguer eng Prisongsstrof vu 6 Méint géif riskéieren, hätt een elo esou missen handelen, wéi ee gehandelt huet, seet de Stacchiotti am RTL-Interview. Wat vu kenger Säit gewosst war a wat esouguer fir eng Rei Juristen anscheinend net kloer war, ass, datt wann een aus engem Drëttland kënnt, een net automatesch an engem europäesche Land eng Aarbechtsgeneemegung huet, och wann ee schonn an engem aneren EU-Land eng hat.

Den Arroyo-Toledo, dee jo Mexikaner ass, huet jorelaang an Däitschland geschafft, an dofir ass ee bei der FLNS, wat d'Aarbechtsgeneemegung ugeet, och dovun ausgaangen, datt alles an der Rei wär. Lo géif den Dossier beim Ausseministère leien. Den Trainer, deen entlooss huet misse ginn an deen et fäerdeg bruecht hat, 3 Schwëmmer vun den Färöer Inselen op d'Olympesch Spiller ze bréngen, war bei de jonke Lëtzebuerger Sportler ganz beléift.

Fakt ass awer, datt een elo emol nees bei der Lëtzebuerger Schwammfederatiouon ouni richtege Jugendnationaltrainer ass.