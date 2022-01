De franséischen Nationalspiller Kingsley Coman huet d'lescht Woch säi Kontrakt mam FC Bayern München fréizäiteg bis d'Joer 2027 verlängert.

Mat um Verhandlungsdësch souz och de Lëtzebuerger Affekot Marc Theisen. Wéi dat dann, frot der iech villäicht? Mir hu beim fréiere President vum COSL nogefrot, wéi esou e Kontakt zustane kënnt.

De 25 Joer alen Nationalspiller, deen 2020 Champions League mat Bayern München gewonnen huet, wäert also nach eng länger Zäit am Trikot vum Rekordchampion ze gesinn sinn. De Kontakt mam Maître Marc Theisen ass 2015 iwwert e Bekannten entstanen wéi den Offensivspiller vun Juventus Turin ausgeléint gouf.

"Kuerz duerno ass och dee Bekannte mam Kingsley sengem Papp bei mech an d’Etude op Lëtzebuerg komm an hu mech gefrot, ob ech bereet wier, fir hinnen ze hëllefen, fir de Kontrakt mam FC Bayern München ze iwwerliesen."

Zanter hier ass de Maître Marc Theisen juristesche Beroder vum Kingsley Coman. Fir de Salaire ass den Affekot awer net responsabel. Um Verhandlungsdësch fir de Kontrakt, deen elo bis 2027 leeft, ze verlängere gouf mam Sportvirstand Hasan Salihamidžić an dem juristeschen Direkter vum Rekordchampion Dr. Michel Gerlinger iwwert Versécherunge vum Spiller, de Bildrechter an divers Klauselen wéi zum Beispill vun wéini un eng Primm ausbezuelt gëtt, verhandelt.

"Wa gesot gëtt: Wann s du 20 Matcher gespillt hues, kriss du déi Primm, a bei 30 dee Montant a bei 41 esou vill, da muss een och deene Leit, och wann dat eng gewëssen Zomme ass, erklären, dass de Spiller eng ganz Saison muss fit sinn. Dowéinst muss ee mat engem Veräin och iwwert Gesondheet vun engem Spiller diskutéieren."

Och d’Sproochekenntnisser vum Lëtzebuerger waren an de Verhandlunge gefrot.

"De Kingsley ass wéi gesot Fransous, dat heescht de Kontrakt muss an enger Sproch geschriwwen ginn, déi hie versteet. An dësem Fall däitsch (fir Bayern München) a franséisch (fir de Kingsley Coman) an da kann et net sinn, dass en Dokument um Internet iwwersetze léisst oder engem Traducteur gëtt, well do kann et zu Ënnerscheeder kommen. Dat ass dann och e Rôle fir ze kucken, dass esou juristesch Formulatioune bei den Iwwersetzungen iwwertenee geet."

De Kingsley Coman gouf zanter sengem Wiessel bei den FC Bayern München 6 Mol däitsche Champion an huet 3 Mol d'Coupe a 5 Mol de Supercup an 1 Mol d'Champions League gewonnen.