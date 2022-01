Eng kleng Sensatioun gouf et am Match tëscht St. Pauli an Dortmund. Den Titelverdeedeger ass géint den Zweetligist an der DFB-Aachtelsfinall rausgeflunn.

An Däitschland stoungen en Dënschdeg den Owend déi éischt Matcher an den Aachtelsfinalle vum DFB Pokal um Programm.

D'Iwwerraschung vum Owend war ouni Zweiwel d'Partie tëscht dem FC St. Pauli (2. Bundesliga) a Borussia Dortmund (1. Bundesliga). Den Zweetligist huet den Titelverdeedeger no engem 2:1 aus dem Pokal gehäit. Domat steet eng éischte Kéier zanter 2007 weder en FC Bayern, nach e BVB an der Véierelsfinall.

Den VfL Bochum (1. Bundesliga) konnt sech iwwerdeems mat engem 3:1 géint den FSV Mainz 05 (1. Bundesliga) behaapten. Bochum trëfft e Samschdeg dann op den 1. FC Köln.

De Leandro Barreiro stoung bis déi 63. Minutt fir Mainz um Terrain. Hie krut an der 55. Minutt eng giel Kaart well hien um Trikot vun engem Géigespiller gezunn hat. Am uschléissenden Eelefmeter gouf et dowéinst den 1:1 fir Bochum.

Fir den 1. FC Köln war et um Enn ganz knapp net duergaange géint den HSV. A leschter Sekonn hate si sech nach an d'Eelefmeterschéissen gerett, hunn do awer mat 3:4 verluer. Domat steet den HSV an der Véierelsfinall.

Fir déi nächst Ronn huet sech dann och nach de Karlsruher SC (2. Bundesliga) qualifizéiert, dat no enger 1:0-Victoire bei 1860 München (3. Liga).

Coppa Italia

An der italienescher Coupe steet Lazio Roum an de Véierelsfinallen. No Verlängerung huet sech d'Ekipp vum Sarri knapp mat 1:0 géint Udinese Calcio duerchgesat. Den decisive Gol huet den Immobile an der 106. Minutt geschoss.

Juventus Turin konnt sech souverän 4:1 géint Sampdoria Genua behaapten.

Premier League

Den FC Chelsea huet sech en Dënschdeg den Owend no ville flotten Aktiounen op béide Säiten mat engem 1:1 géint Brighton getrennt. Chelsea muss sech also nees mat engem Remis zefridde ginn an et dierft fir si an der Tabell no just 2 Victoiren an de leschten 8 Matcher no ënne goen.