An der Ligue 1 huet de Gerson Rodrigues den decisive Gol fir Troyes preparéiert.

E Mëttwoch goufen an Däitschland déi lescht Aachtelsfinalle vum DFB-Pokal gespillt. Mat Gladbach huet et ee weidere Veräiner aus der 1. Bundesliga erwëscht. D'Ekipp vum Hütter huet sech iwwerraschend misse mat 0:3 bei Hannover 96 aus der 2. Bundesliga geschloe ginn.

Leipzig huet sech beim 2:0 keng Blouss géint Hansa Rostock (2. Bundesliga) ginn.

Union Berlin huet mat 3:2 géint Hertha BSC Berlin (1. Bundesliga) triumphéiert a sech am Berliner Futtball eendeiteg manifestéiert. No 2 Joer kënne si sech endlech nees iwwer d'Pokal-Véierelsfinall freeën.

Keng Chance hat Hoffenheim géint Freiburg (1. Bundesliga). De Grifo huet an der 1. Hallschent den Toun uginn an 2 Mol fir Freiburg getraff, um Enn hunn déi Hoffenheimer sech misse mat 1:4 geschloe ginn.

En Dënnschdeg scho ware mam Titelverdeedeger Dortmund a mat Köln zwee weider Veräiner aus der Bundesliga eliminéiert ginn.

Premier League

E Mëttwoch den Owend goufen an der Premier League zwee Matcher vum 17. Spilldag nogeholl.

Leicester City huet et mat Tottenham Hotspur ze di kritt, déi de Match zwar dominéiert hunn, ma um Enn konnt sech Leicester mat 3:2 duerchsetzen. De Steven Bergwijn war dobäi den decisive Mann.

No enger ausgeglachener éischter Hallschent huet Manchester d'Spill no der Paus gedréint a fir sech decidéiert. Um Enn trenne sech FC Brentford a Manchester United 1:3. Manchester muss e Samschdeg am Heemspill géint den direkte Konkurrent West Ham United untrieden.

Ligue 1

Fir de Kont vum 20. Spilldag war e Mëttwoch den Owend de Gerson Rodrigues mat Troyes zu Montpellier op Besuch. Um Enn gouf et eng 1:0-Victoire fir Troyes. De Lëtzebuerger Nationalspiller, deen de ganze Match um Terrain stoung, huet den decisive Gol vum Chavalerin an der 74. Minutt preparéiert.

De Champion Lille huet sech dräi Punkte géint Lorient geséchert. Beim 3:1 hunn de Lihadji (10'), de Jenz (19', Selbstgol) an de Mandava (31') fir Lille getraff.

Coppa Italia

An der italienescher Coupe steet Sassuolo Calcio an de Véierelsfinallen, dat no enger 1:0-Victoire géint Cagliari Calcio.

Trotz engem gudde Start huet sech Inter Mailand schwéier gedoen. Eréischt an der 104. Minutt ass et hinne gelongen, den decisive Gol géint den FC Empoli ze schéissen. Nom 3:2 zitt Mailand deemno elo weider an d'Véierelsfinallen.