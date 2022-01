Liverpool huet sech donieft no enger Victoire géint Arsenal fir d'Finall vum englesche League Cup qualifizéiert.

An der spuenescher Copa del Rey huet Real Madrid no Verlängerung mat 2:1 zu Elche gewonnen a steet domadder an der Véierelsfinall.



An der éischter Hallschent huet sech de Favorit schwéier gedoen an hat Chance, datt de Carillo no 10 Minutten aus kuerzer Distanz den eidele Gol net getraff huet. Och nom Säitewiessel konnt keng vu béiden Ekippe markéieren. An der Verlängerung krut de Marcelo déi rout Kaart gewisen an Elche ass duerch de Verdu 1:0 a Féierung gaangen. D'Gäscht hunn awer direkt reagéiert a konnten de Match duerch Goler vun Isco an Hazard nach dréinen.

League Cup

An der Halleffinall vum League Cup huet Arsenal doheem mat 0:2 géint Liverpool verluer. Arsenal hat de Match gutt ugefaangen an huet sech direkt e puer Golchancen erausgespillt. Liverpool ass awer ëmmer besser an de Match komm an den Diogo Jota huet no enger schéiner Eenzelleeschtung den 1:0 markéiert. No der Paus huet Liverpool de Match komplett dominéiert. An der 77. Minutt huet de Jota mat sengem zweete Gol den Deckel drop gemaach. An der Finall spillt Liverpool am Wembley Stadion géint Chelsea.

Coppa Italia

D'AS Roum steet no enger 3:1-Victoire géint Lecce an der Véierelsfinall vun der italienescher Coupe. D'Gäscht ware no 14 Minutten iwwerraschend duerch de Calabresi a Féierung gaangen. Roum huet awer nach virun der Paus reagéiert. De Kumbulla hat fir d'Ekipp vum José Mourinho ausgeglach. No der Paus huet den Abraham de Match komplett gedréint. No enger giel-rouder fir d'Gäscht huet de Shomurodov mam drëtte Gol fir d'Entscheedung gesuergt.