Op den Australian Open am Tennis huet et d‘Titelverdeedegerin Naomi Osaka am drëtten Tour erwëscht.

D‘Japanerin verléiert nämlech do, nodeems si 2 Matchbäll net genotzt hat, an 3 Sätz géint d‘Amerikanerin Amanda Anisimova. Bei den Hären ass den Däitschen Alexander Zverev no enger klorer Victoire an 3 Sätz géint Mazedonier Radu Albot an der drëtter Ronn. Den Italiener Matteo Berrettini huet iwwerdeems 5 Sätz géint den Spuenier Carlos Alcaraz gebraucht.