Am Biathlon gouf et am Eenzel iwwer 15 Kilometer zu Antholz an Italien ee franséischen Doublé.

Beim Biathlon-Weltcup zu Antholz an Italien huet sech d'Justine Braisaz-Bouchet d'Victoire geséchert. D'Franséisin huet sech mat engem Virsprong vun 51 Sekonne virun hirer Landsfra Julia Simon duerchgesat. Op déi drëtt Plaz koum d'Mona Brorsson aus Schweden. Si hat e Retard vun enger Minutt a 37 Sekonnen.