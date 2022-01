E Sonndeg huet d'Lëtzebuergerin d'Chance op Bronze bei de Paris Open.

Bei de Paris Open am Karate a Frankräich steet d'Jenny Warling an der Kategorie bis 55 Kilogramm an der klenger Finall a kämpft e Sonndeg ëm d'Bronzemedail.

D'Sportlerin aus dem COSL-Elite-Kader huet sech an der Véierelsfinall der Nummer 1 an der Weltranglëscht, der Ukrainerin Anzhelika Terliuga, ganz knapp mat 1:2 misse geschloe ginn. Am éischte Match vum Repêchage gouf et dunn eng kloer Victoire géint d’Hélène Thiebaut aus Frankräich.