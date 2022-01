E Sonndeg vun 18 Auer u kritt den Tabellenzweeten et mam -drëtten ze dinn. Dir kënnt d'Partie am Livestream an der RTL Sport Live Arena suivéieren.

Livestream vu weidere Matcher aus dem Volleyball-Championnat an der RTL Sport Live Arena Programm vun all de Livestreamen aus der RTL Sport Live Arena