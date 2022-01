D'Arminia huet sech zu Frankfurt mat 2:0 duerchgesat.

An der däitscher Bundesliga war e Freideg den Owend den Optakt vum 20. Spilldag. Géintiwwer stounge sech d'Eintracht vu Frankfurt an d'Arminia vu Bielefeld. De Gäscht ass am Ofstigskampf een Iwwerraschungscoup beim Europacup-Kandidat Frankfurt gelongen. D'Ekipp vum Trainer Frank Kramer huet beim 2:0 de positiven Trend bestätegt a steet an der provisorescher Tabell op der 14. Plaz.

D'Goler fir Bielefeld hunn de Patrick Wimmer (5') an den Alessandro Schöpf (27') geschoss. D'Arminia ass elo zanter fënnef Matcher ongeschloen. Frankfurt ass dogéint am drëtten Ulaf am neie Joer keng Victoire gelongen.

An der franséischer Ligue 1 war et e Freideg den Owend de Match Olympique Lyon géint Saint-Étienne. Lyon ass den Eelefmeter vum Moussa Dembélé an der 15. Minutt duergaangen, fir sech duerch een 1:0 géint den Tabelleleschten déi dräi Punkten ze sécheren.

