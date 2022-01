Den Däitsche gewënnt de Massestart bei den Hären. Et ass seng 1. Victoire no iwwer 2 Joer. Bei den Damme konnt sech an der Staffel Norwegen duerchsetzen.

No iwwer 15 km ka sech domat den Däitsche Benedikt Doll virum Norweger Johannes Thingnes Bö duerchsetzen. Béid Biathlete sinn zesumme bei dat leschte Schéisse komm. Iwwerdeems de Johannes Thingnes Bö 1 Feeler geschoss huet, si beim Benedikt Doll d'Scheiwen all gefall an esou konnt hien zu senger 3. Victoire a senger Karriär lafen. Op déi 3. Plaz klasséiert sech mat knapps 1,5 Minutt Réckstand de Sturla Holm Laegreid. Bei den Damme stoung iwwerdeems d'Staffel iwwer 4x6km um Programm. Hei konnt sech Norwegen nëmme ganz knapps virun Tschechien duerchsetzen. Op déi 3. Plaz konnt sech Italien klasséieren.