De Russ muss sech bei den Australian Open a 4 Sätz géint de Marin Cilic geschloe ginn. Säin Landsmann Daniil Medwedew packt et dogéint an d'1/8-Finall.

Den Daniil Medwedew steet no der souveräner 3-Saz-Victoire (6:4, 6:4, 6:2) géint den Hollänner Botic van de Zandschulp an der 1/8-Finall. An och de Griich Stefanos Tsitsipas steet no sengem Match géint den Fransous Benoît Paire no 6:3, 7:5, 6:7 a 6:4 am 4. Tour vun den Australian Open. E bëssen iwwerraschend ass dogéint den Andrei Rublev a 4 Sätz géint de Marin Cilic als Verléierer vum Terrain gaangen.

Bei den Damme konnte sech d'Favoritinnen um Samschdeg behaapten. Souwuel d'Iga Swiatek, d'Simona Halep wéi och d'Aryana Sabalenka stinn an den Aachtelsfinallen.

D'Naomi Osaka huet et net an d'Aachtelsfinalle gepackt. D'Japanerin gouf e Freideg am 3. Tour eliminéiert. Net méi mat dobäi ass och d'Emma Raducanu.

D'Aachtelsfinallen am Iwwerbléck

Hären

Kecmanovic - Monfils

Carreno Busta - Berrettini

Zverev - Shapovalov

Mannarino - Nadal

Minaur - Sinner

Fritz - Tsitsipas

Cressy - Medvedev

Cilic - Auger-Aliassime

Dammen

Pegula - Sakkari

Krejcikova - Azarenka

Keys - Badosa

Barty - Anisimova

Collins - Mertens

Halep - Cornet

Kanepi - Sabalenka

Swiatek - Cirstea