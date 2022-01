Beim regionalen Indoor-Meeting an der Coque gouf et e Samschdeg véier nei Lëtzebuerger Rekorder.

D'Partrizia van der Weken ass e Samschdeg an der Coque iwwer 50 an iwwer 60 Meter een neie Lëtzebuerger Rekord gelaf. Iwwer 50 Meter steet déi nei Beschtzäit elo bei 6 Sekonnen an 29 Honnertstel an iwwer 60 Meter bei 7 Sekonnen an 28 Honnertstel. D'Lëtzebuergerin huet sech domadder och fir d'Indoor-WM zu Belgrad qualifizéiert.

De François Grailet huet de Lëtzebuerger Rekord iwwer 60 Meter Hecken mat 7 Sekonnen a 75 Honnertstel eng weider Kéier an dëser Saison verbessert. Him feelen elo 3 Honnertstel fir d'Norm fir d'Indoor-WM ze knacken.

A dann ass och nach d'Victoria Rausch een neie Lëtzebuerger Rekord iwwer 60 Meter Hecke gelaf. Mat enger Zäit vun 8 Sekonnen a 26 Honnertstel ass d'Lëtzebuergerin 3 Honnertstel ënner hirem eegene Rekord vu virun enger Woch bliwwen.

Hei fannt Dir déi komplett Resultater.