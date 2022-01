Den Däitsche verléiert an 3 Sätz (3:6, 6:7, 3:6) géint den Denis Shapovalov aus Kanada.

De Rafael Nadal steet no enger Victoire an 3 Sätz (7:6, 6:2, 6:2) géint den Adrian Mannarino am nächsten Tour. Bei den Damme konnt sech d'Ashleigh Barty an zwee Sätz (6:4, 6:3) géint d'Amanda Anisimova duerchsetzen.