Um zweeten Dag vum Sprangen zu Titisee-Neustadt gewënnt den Däitsche Karl Geiger virum Anze Lanisek aus Slowenien a sengem Landsmann Markus Eisenbichler.

No enger duerchwuessener Leeschtung bei der Véierschanzentournee Ufank Januar, kënnt de Karl Geiger mat Bléck op déi Olympesch Spiller nees besser an de Rythmus. Nodeems hien um Samschdeg scho gewanne konnt, huet de Geiger och um Sonndeg d'Konkurrenz op d'Plaze verwisen. Mat Spréng op 131 an 143 Meter konnt hien de Slowen Anze Lanisek, deen 130,5 an 143 Meter gespronge war, ganz knapp hannert sech loossen. Dem Geiger säi Landsmann Markus Eisenbichler koum mat 135 an 134,5 Meter op déi drëtte Plaz. Béid Däitsch Schisprénger hu mat dëser Placéierung hiert Resultat vum Virdag confirméiert.

Duerch seng zwou Victoirë beim Sprangen am Schwarzwald konnt de Geiger och d'Weltcupféierung vum Ryoyu Kobayashi iwwerhuelen a weider ausbauen. De Japaner gouf um Sonndeg de Véierten.