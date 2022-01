Fir d'Schwäizer gouf et en Doublé an der Descente. Am Super G bei den Dammen zu Cortina d'Ampezzo ass et eng Victoire fir d'Elena Curtoni.

Op der legendärer "Streif" zu Kitzbühel an Éisträich gouf et eng duebel Victoire fir d'Schwäizer. De Beat Feuz ass mat enger Zäit vun 1:56.68 Minutten iwwer d'Arrivée gefuer an huet säi Landsmann Marco Odermatt (+0,21 Sekonnen) op déi zweet Plaz verwisen. De Podium komplettéiert huet bei sengem Heemspill den Éisträicher Daniel Hemetsberger mat engem Retard vun 0,9 Sekonnen op de Gewënner.

D'Damme waren dëse Weekend zu Cortina d'Ampezzo an Italien ënnerwee. Hei gouf et eng Victoire vun der Italieenerin Elena Curtoni am Super G, déi sech ganz knapp virun der Éisträicherin Tamara Tippler (+0,09 Sekonnen) an der Michelle Gisin (+0,24 Sekonnen) aus der Schwäiz behaapte konnt. Déi Féierend am Gesamtweltcup Mikaela Shiffrin aus den USA koum just op déi 16. Plaz. Fir d'Sofia Goggia war et kee gudden Dag. D'Gewënnerin vun der Descente vum Samschdeg huet sech am Super G no engem Fuerfeeler iwwerschloen a fir eng Schrecksekonn bei alle Bedeelegte gesuergt. Aktuell ass nach net bekannt, ob si sech blesséiert huet.