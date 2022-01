Um Sonndeg ka sech Norwegen iwwer 4x7,5km an der Staffel bei den Hären duerchsetzen.

No der Victoire vum Däitsche Benedikt Doll um Samschdeg am Eenzel, stoung um Sonndeg beim Biathlon-Weltcup zu Antholz an Italien d'Staffel iwwer véiermol 7,5 km um Programm. Hei haten d'Norweeger d'Nues kloer vir a komme mat knapp zwou Minutten Avance op déi russesch Staffel an d'Zil. Déi drëtt Plaz beleeën déi däitsch Biathleten op ronn zwou Minutten.

Bei den Damme gouf et eng Victoire vun der Italieenerin Dorothea Wierer virun der Wäissrussin Dzinara Alimbekava (+ 3,7 Sekonnen). D'Anais Chevalier aus Frankräich komplettéiert de Podium.