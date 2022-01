An England gewënnt Liverpool 3:1 bei Crystal Palace, Arsenal spillt just gläich. An der Bundesliga huet Wolfsburg och géint Leipzig verluer.

An Holland war um Sonndeg de Spëtzematch tëscht der Éischtplacéierter PSV Eindhoven an dem Rekordchampion Ajax Amsterdam. Hei konnt sech Ajax mat 2:1 zu Eindhoven duerchsetzen an iwwerhëlt nees d'Tabelleféierung. De Verfollger Feyenoord Rotterdam konnt sech mat enger 4:1-Victoire zu Nijmegen un de Spëtzenduo eruntaaschten.

Bundesliga

Leipzig - Wolfsburg 2:0

1:0 Orban (76.), 2:0 Gvardiol (84.)

Leipzig gewënnt och déi véiert Partie am neie Joer a klëmmt an der Tabell ëmmer méi no uewen. D'Sachse ware beméit d'Spill ze maachen, goufen awer iwwer wäit Strecke gutt vun de Wolfsburger doru gehënnert hiert Spill duerchzezéien. Leipzig konnt sech eréischt zum Schluss vum Match méi kloer Chancen erausspillen a goung duerch den Orban (76.) a Féierung. Kuerz duerno huet de Gvardiol zum 2:0 eragesat an de Match fir d'Leipziger kloergemaach. Fir Wolfsburg war et déi zéngt konsekutiv Néierlag.

Hertha Berlin - Bayern München (17.30 Auer)

Premier League

Arsenal - Burnley 0:0

Crystal Palace - Liverpool 1:3

0:1 van Dijk (8.), 0:2 Oxlade-Chamberlain (32.), 1:2 Edouard (55.), 1:3 Fabinho (89.)

Duerch dës Victoire ka Liverpool vum Punktverloscht vu Manchester City um Samschdeg zu Southampton profitéieren a verkierzt de Retard op de Leader op néng Punkten.

Chelsea - Tottenham (17.30 Auer)

Serie A

Empoli - AS Roum (18.00 Auer)

AC Mailand - Juventus (20.45 Auer)

Ligue 1

Metz - Nice 0:2

0:1 Thuram (58.), 0:2 Gouiri (86.)

Méi Detailer zum Match vun de Grenats fannt dir bei de Kolleege vun RTL 5minutes.

Montpellier - Monaco (17.05 Auer)

Paris SG - Reims (20.45 Auer)

La Liga

Real Madrid - Elche 2:2

0:1 Boye (42.), 0:2 Milla (76.), 1:2 Modric (82., Eelefmeter), 2:2 Militao (90.+2)

Real Madrid ass an der spuenescher La Liga nëmme knapp enger Blamage entgaangen. Eréischt an de Schlussminutte konnten déi Kinneklech géint de Géigner aus Elche, 15. an der Tabell, verkierzen an ausgläichen. Fir Real hat de Benzema an der éischter Hallschent en Eelefmeter verschoss. Elche war virun der Paus mat 1:0 a Féierung gaangen a konnt no knapp 30 Minutten an der zweeter Hallschent e weidere Gol markéieren. An de leschte Minutten hunn de Modric duerch en Eelefmeter an de Militao Madrid nach ee Punkt gerett.

