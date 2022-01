An Overtime konnte sech d'Chiefs doheem géint d'Bills duerchsetzen. Donieft sinn d'49ers, d'Rams an d'Bengals eng Ronn weider.

AFC

Als véiert beschten Ekipp aus der AFC hunn d'Bengals missten op Nashville bei d'Titans reesen, déi an der regulärer Saison déi beschten Ekipp an der Divisoun waren. Et sollt e Match ginn, dee vun de Verteidegungen dominéiert gouf. Am ganze Match hunn d'Bengals de Ball eng eenzeg Kéier just an d'Endzon bruecht, hire Rookie-Kicker hat awer véier vu véier bei de Fieldgoals an huet och den extra Punkt markéiert. Esou huet den Evan McPherson 13 Punkte vun den 19 vun de Bengals mam Fouss markéiert, déi lescht 3 Sekonne viru Schluss. Esou datt d'Bengals sech knapp mat 19:16 bei den Titans behaapte kënnen an an d'AFC Championship anzéie kënnen.

Hei treffe si op d'Kansas City Chiefs, déi sech doheem an Overtime géint d'Bills konnte behaapten. Et war e spektakuläre Match mat richteg staarken offensive Leeschtungen an zwee bal perfekte Quarterbacks. Well esouwuel de Patrick Mahomes wéi och den Josh Allen hunn d'Majoritéit vun hire Passen un de Mann bruecht, hu fir iwwer 300 Yards gehäit an hunn 3 respektiv 4 Touchdowns op de Compte geschriwwe kritt, ouni eng Interception ze geheien. No Stand vu 14:14 an der Paus war kloer, datt et spannend géif ginn. D'Chiefs konnte sech liicht am 3. Quarter ofstëtzen, dee véierte goung awer nees un d'Bills. Spektakulär waren déi lescht 2 Minutten. Et goung hin an hier, Touchdowns Bills, Touchdown Chiefs, Touchdown Bills a Fieldgoal Chiefs esou datt hei ganzer 24 Punkten an esou kuerzer Zäit gefall sinn. An Overtime hunn d'Chiefs de Cointoss gewonnen an hunn als éischt dierften ugräifen. Well si direkt en Touchdown markéiere konnten, war de Match eriwwer, dee si gewonnen hunn.

NFC

D'Packers waren déi beschten Ekipp an der NFC an an der ganzer NFL a si géint d'49ers, déi schonn um 1. Spilldag

d'Cowboys iwwerrascht hunn, doheem bei äisegen Temperaturen als Favorit an de Match gaangen. Ma et sollt alles anescht kommen. Wéinst de kalen Temperature war et e schwéiere Match, wou wéineg Punkte markéiert goufen. Mat 7:0 sinn d'Packers an d'Paus gaangen an nom hoffentlech waarmen Téi hunn d'49ers e bësse besser gespillt. 3 Punkten hu si am 3. Quarter markéiert, fir méi no erëmzekommen. Ma d'Packers hu kuerz drop den alen Ecart nees hiergestallt. Déi lescht Minutten hunn awer däitlech de Gäscht gehéiert. Et war d'Special Team, dat e Punkt vun de Packers blocken an de Ball an d'Endzon brénge konnt an esou den Ausgläich markéiert huet. Aus dem nächste Ballbesëtz konnten d'Packers näischt maachen an esou haten d'Ekipp ëm den Jimmy Garoppolo nach 3 Minutten an 20 Sekonnen Zäit, fir d'Verlängerung ze evitéieren. Mat nach 4 Sekonnen op der Auer huet de Gould aus 45 Yards e Fieldgoal markéiert an esou am leschte Moment de Match fir seng Ekipp gedréint. D'49ers hunn esou zwee Matcher als Aussesäiter gewonnen a stinn an der NFC Finall.

Hei reese si op Los Angeles a spillen an deem Stadion, wou och an 3 Wochen de Superbowl wäert sinn. Dat géint d'LA Rams, déi sech bei den Tampa Bay Buccaneers konnten duerchsetzen. De Bucs ass wärend enger knapper dräivéierel Stonn guer näischt gegléckt. Hir ugeschloen Offense-Line hat der Verteidegung vun de Rams wéineg entgéintzesetzen, esou datt den Tom Brady quasi ënner Dauerdrock stoung. An dat huet ee gesinn, well vill Passen net ukoumen oder de Starquarterback reegelméisseg gesacked gouf. Dogéint hat de Stafford op der anerer Säit laang seng Rou a konnt en Avantage vun 20:3 mat an d'Paus huelen. Dësen hu si nach op 27:3 ausgebaut, ma du koum de Moment vum Tom Brady. Mat nach ronn 22 Minutten ze spillen, huet den erfuerene Playcaller ugerappt a seng ganz Ekipp matgezunn. Op eemol stounge seng Leit virun him, seng Receiver hunn de Ball gefaangen a seng Verteideger hunn d'Offense vun de Rams zu ville Feeler an doduerch hir Offense gutt Ausgangspositiounen erméiglecht. Den Ecart ass geschmolt a geschmolt an 42 Sekonne viru Schluss hat de Brady aus engem 24 Punkte Réckstand den Ausgläich gemaach. Ma e Feeler vun der Verteidegung an de leschte Sekonnen huet et de Rams erméiglecht, fir e Fieldgoal ze markéieren an de Gay huet an der leschter Sekonn seng Ekipp a Féierung an domadder an d'NFC-Finall bruecht.