Déi éischte Kéier an der Lëtzebuerger Sportgeschicht gi mam d'Gwyneth ten Raa a Matthieu Osch direkt 2 Lëtzebuerger Athleten un den Depart.

A gutt zwou Woche fänken d'Olympesch Wanterspiller zu Peking a China un. Fir den 22 Joer jonke Lëtzebuerger sinn et no Pyeongchang déi zweet Olympesch Wanterspiller a senger Karriär. Wéi de Matthieu Osch sech virbereet a wat seng Ambitioune sinn, hu mir beim Sportzaldot nogefrot.

Et ass ëmmer eng grouss Éier fir e Sportler, bei den Olympesche Spiller säi Land ze vertrieden. De Matthieu Osch dierf, no 2018, Lëtzebuerger Faarwen eng weider Kéier representéieren, deen an de Kompetitioune Riseslalom a Slalom un den Depart geet. D'Haaptzil ass et awer den Ament, de Covid net z'erwëschen, ier et Richtung China geet.

"Ech hunn och elo decidéiert, keng Coursse méi ze fueren, well de Risiko ze grouss ass. Ech limitéieren den Ament alles op den Training, wou ech hei zu Innsbruck den Ament mat engem Schlëpper trainéieren, wou mir am Fräie sinn an Distanzen anhale kënnen. Wann déi net kënnen agehalen ginn, hunn ech eng Mask hunn. Och an de Fitness ginn ech den Ament net, ech trainéieren den Ament nëmmen doheem... Et ass e bësse problematesch, mä ech probéieren dat Bescht draus ze maachen."

Zu Pyeongchang ass am Riseslalom eng 62. Plaz erausgesprongen, am Slalom gouf de Matthieu Osch net klasséiert. Bei dëse Wanterspiller zu Peking gëtt eng besser Placéierung ugepeilt, well d'Form den Ament stëmmt.

"Ech ka beim Training vill nei Saachen ëmsetzen an dat funktionéiert ganz gutt. Dat konnt ech awer den Ament nach net an den Coursse confirméieren. Dorëms geet et elo an deenen nächste Wochen, a wa mir sur place sinn, dorunner ze schaffen, an da sinn ech och zouversiichtlech, dass dat gutt klappt."

© Matthieu Osch

Mesuren zu Peking sinn esou wéi am Summer zu Tokyo. D'Athlete wäerten an enger sougenannter Boule liewen. Wat de Parcours ugeet, krut den Matthieu Osch d'Informatiounen, dass et sech ëm Konschtschnéi handelt a géi Passagen agebaut goufen.

"Warscheinlech och zimmlech äiseg preparéiert, méi weess ech elo net. Dat ass och net schlëmm, well mir 10 Deeg virun der Kompetitioun op der Plaz trainéiere kënnen. Esou kann ech mech op alles preparéieren a Material perfekt ofstëmmen."

Fir de Matthieu Osch geet et den 13. Februar mam Riseslalom lass, ier dann 3 Deeg drop de Slalom um Programm steet.