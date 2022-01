An de leschte Méint huet sech esou Munches am privaten a sportleche Liewe vun der jonker Schifuererin geännert.

Gwyneth ten Raa ass een Numm, dee bis vu virun e puer Woche seelen an der Lëtzebuerger Sportswelt zirkuléiert ass. Wéi dunn dat 16 järegt Talent bei den den éischten FIS-Kompetitiounen bei de Seniorinnen d’Norme fir d’Olympesch Wanterspiller erreecht hat, dunn huet sech esou munches geännert. De Bekanntheetsgrad ass geklommen an d’Sponseren hunn un der Dir geklappt. Deen Erfolleg koum awer net vum Himmel gefall, a wier net ouni a staarkt jorelaangt, finanziellt, zäitlecht a moralescht Engagement, vun den Elteren méiglech gewiescht.

De richtegen Déclique koum wéi déi jonk Schifuererin mat der lëtzebuergescher an hollännescher Nationalitéit, mat 14 Joer 2. op de Schwäizer Meeschterschafte gouf. An elo dierf déi jonk Sportlerin sech de 7. an 9. Februar mat de ganz groussen op den Olympesche Spiller a China moossen.