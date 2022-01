8 Doudeger a 40 Blesséierter. Dat ass de Bilan no enger Massepanik virun engem Futtballstadion am Kamerun, wou grad den den Africa-Cup gespillt gëtt.

D'Panik wier ausgebrach well ze vill Leit probéiert hätten an de Stadion ze kommen, dëst am Kader vum Match tëscht Kamerun an de Komoren.