An der Coupe du Monde am Schi Alpin war d'Sara Hector beim Riseslalom um Kronplatz an Italien trotz engem Fuerfeeler am 2. Duerchgang déi Séierst.

Hannert der Schwedin kommen d'Slowakin Petra Vlhova (+0,15 Sekonnen) an d'Tessa Worley (+0,52) aus Frankräich och nach op de Podium.