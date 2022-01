Am Elittekader sinn et 50 Athleten an 3 Ekippen.

E Freideg war d'Kaderrevisioun vum Lëtzebuerger Olympesche Comité. 50 Sportler sinn am Elittekader fir d'Joer 2022 dran an 38 Athleten am Promotiounskader. Gréisser Iwwerraschunge goufen et keng.

Kaderrevioun vum COSL / Reportage Rich Simon

Nei am Elittekader sinn de Liichtathlet François Grailet an déi zwee Schéisser Arnaud Hocevar an Yves Thiltgen. Vum Promotiounskader an den Elittekader sinn d'Liichtathletin Patrizia van der Weken, d'Turnerin Céleste Mordenti an déi zwee Schwëmmer Ralph Daleiden a Rémi Fabiani avancéiert.

Am Prinzip presentéiert ëmmer den Directeur Technique vum COSL déi eenzel Sportler. Well den Heinz Thews awer schonns zu Peking ass, huet säin Adjoint, de Raymond Conzemius, dës Roll iwwerholl. Hie war och an de Gespréicher mat dobäi, fir iwwer déi eenzel Fäll ze decidéieren, ob se nach d'Krittären erfëllen, fir vun der Hëllef vum COSL ze profitéieren oder net.

Et hat ee vill Sportler, vill Propose vun de Verbänn. D'Experte ware gutt gebrieft. An Eenzelfäll hunn eis Informatioune gefeelt, dann hu mir déi gesicht a Reuniounen dertëschent gemaach, dat mat de Verbänn an de Sportler selwer. Ech si wierklech frou, de System vum Comité Olympique esou kennegeléiert ze hunn. Et hëlleft Villes aus der Welt ze raumen, fir net an iergendwellech Diskussiounen ze kommen an et esou Transparent an Objektiv, wéi dat an dësem Kontext méiglech ass, ze maachen.

Fir de Raymond Conzemius ass et kloer, datt ee Sportler déi richteg Leeschtunge muss bréngen, datt hien an den Elittekader opgeholl gëtt.

De Prinzip ass deen, datt den Elittekader, Elittekader heescht. Da schwätze mir vun Elite an da musse mir eis och eens ginn, wat dat bedeit. Ab wéini sinn ech Elittesportler? Vill Diskussiounen an eise Kaderen hu sech dorëms gedréit, wou mir deen Niveau usetzen. D'Krittäre si kloer, awer net ëmmer esou kloer ënnert de Sportaarten.

Vum 1. Abrëll un iwwerhëlt de Raymond Conzemius de Poste vum Directeur Technique vum Heinz Thews, deen dann an d'Pensioun geet.

Hei de komplette Communiqué vum COSL!



Hei sinn nach déi Leit, déi net méi an de Kadere sinn

Cadre Elite:

SATHRE Ben FLA

FAUTSCH Lis FLE

STACCHIOTTI Raphael FLNS

SCHULZ Sascha FLSE

KONBRUCK Danielle FLTT

DRUCKER Jempy FSCL

Cadre Promotion :

KIEFFER Lena FLA P3

DAMIT LEX FLA P4

NELTING Kimberley FLAM P3

VANDERSCHRICK Stephan FLNS P4

BECCA Emma FLSE P2

BEGA Timo FLTA P5

KLEIN Joé FLTA P4

KATZENMEIER Michel FLTAS P3

DA SILVA LOUREIRO Fabio FLTAS P4

ERPELDING Michel FLB P6