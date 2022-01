D'Lëtzebuergerin huet e Freideg bei engem Meeting zu Karlsruhe fir d'4. Kéier an dëser Indoor-Saison de Lëtzebuerger Rekord iwwer 60m verbessert.

Fir d'éischt hat d'Patrizia Van der Weken de Lëtzebuerger Rekord iwwer 60 Meter vu 7,38 Sekonnen op 7,33 Sekonne verbessert, dunn op 7,32 Sekonnen an de leschte Weekend beim Meeting an der Coque op 7,28 Sekonnen. E Freideg den Owend ass fir d'Lëtzebuergerin beim Indoor-Meeting zu Karlsruhe, deen zu der Indoor Tour Gold zielt, am Virlaf de Chrono no 7,26 Sekonne stoe bliwwen, wat nees een neie Lëtzebuerger Rekord bedeit huet.

Mat dëser Zäit huet sech d'Van der Weken och fir d'Finall qualifizéiert. Hei ass si dunn eng Zäit vu 7,29 Sekonne gelaf an ass staark 2. ginn.

Duerch hie staark Leeschtungen an de leschte Méint gehéiert d'Patrizia Van der Weken an Zukunft zum Elittekader vum COSL.