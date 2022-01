E Freideg den Owend war ee Lëtzebuerger Futtball-Nationalspiller mat sengem Veräin am Ausland am Asaz.

An der englescher Championship leeft et weiderhi gutt fir Huddersfield mam Danel Sinani. E Freideg den Owend huet ee sech géint Stoke City duerch een 1:1-Remis ee Punkt geséchert. Fir Huddersfield war et deen néngte Match am Championnat noneen ouni Néierlag.

De Sinani stoung an der Startformatioun a gouf an der 79. Minutt ausgewiesselt. An der Tabell läit Huddersfield op der sechster Plaz, déi lescht Plaz, déi fir d'Playoffs géing duergoen.