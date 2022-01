NFL-Insider no géif den Tom Brady, de GOAT, de Beschte vun allen Zäiten, wéi vill Leit hien nennen, mam American Football ophalen.

Brady zu Bucs: Nach keng Decisioun gefall

Um Samschdeg huet den ESPN-NFL-Korrespondent Jeff Darlington wéi och den NFL-Insider Adam Schefter gemellt, datt den Tom Brady decidéiert hätt, seng erfollegräich Football-Schong un den Nol ze hänken. Dës Meldung koum e Samschdeg den Owend eiser Zäit an huet séier den Tour gemaach. Den Adam Schefter gëllt an de Mediekreesser als zouverlässeg Source, wat Wiessel, Demissiounen, Entloossungen oder Récktrëtter ugeet. Ma e puer Stonnen no der Meldung vum Récktrëtt vum Tom Brady, heescht et aus de Reie vum Star-Quarterback, datt dëse sech nach net soll entscheet hunn, wéi et mat him weidergeet. Nodeem d'Meldung dobausse war, huet de Quarterback de Management vun den Tampa Bay Buccaneers kontaktéiert an hinne matgedeelt, datt hien nach keng Decisioun getraff hätt. Dat mellt ënner anerem de Michael Silver, e weidere Journalist, dee gutt vernetzt ass an d'Siicht vun de Bucs an dësem Fall zeréckgëtt.

Report for @BallySports: Tom Brady contacted @Buccaneers GM Jason Licht and told him he has not yet made a final decision on retirement, disputing the ESPN report. Licht is respecting Brady's process and waiting for a definitive answer, whenever it comes, from the QB. — Michael Silver (@MikeSilver) January 29, 2022

Och vum Tom Brady sengem Manager Don Yee heescht et, datt den Tom deen eenzege wier, dee seng Pläng kéint matdeelen an dat géif hien, wëssentlech, wéi den NFL-Programm ausgesäit, deemnächst maachen.

Statement from Tom Brady's agent Don Yee:

Kuerzer Réckbléck op dem Quarterback-Superstar seng Karriär

22 Saisone war den Tom Brady bis elo aktiv. An 20 Joer bei de Patriots konnt hie 6 Titele gewannen. Nom Wiessel op Tampa gouf et e weidere siwente Superbowl direkt an der éischter Saison. Aktuell gëtt a gouf et kee Spiller, dee méi Superbowl-Réng gewanne konnt, wéi de Quarterback vun de Buccaneers. Dës Saison huet hie seng Bucs, déi virun Brady een eenzegen Titel an hirer Geschicht feiere konnten, bis an d'Divisonal Round vun de Playoffs gefouert, wou et eng knapp Néierlag an der leschter Sekonn géint d'LA Rams gouf.

Tom Brady is retiring from football after 22 extraordinary seasons, multiple sources tell @JeffDarlington and me.



More coming on https://t.co/rDZaVFhcDQ. pic.twitter.com/6CHWmMlyXg — Adam Schefter (@AdamSchefter) January 29, 2022

De laangjärege Quarterback vun den New England Patriots huet a sengen 22 Saisone quasi all Rekord gebrach, deen et an der NFL ze brieche gouf. Mam méigleche Récktrëtt vum Tom Brady wier et och net sécher, ob säi gudde Kolleeg a Matspiller bei Patriots a Bucs Rob Gronkowski nach eng weider Saison géif spillen.

Den Tom Brady, deen an tëscht 44 Joer al ass, wollt och a senger leschter Saison bis zum Schluss kämpfen a wollt net eng Saison spillen, wou all Mënsch wosst, datt et seng lescht wier. Sourcen soen, datt Grënn fir de méigleche Récktrëtt vum Football ënner anerem d'Gesondheet an d'Famill wieren.

Roethlisberger mat emotionale Wierder

Um Ufank vun der Woch hat de Ben Roethlisberger offiziell matgedeelt, datt hien no 18 Joer bei de Pittsburgh Steelers, mat deenen hien zwee Superbowls gewanne konnt, seng aktiv Karriär als Quarterback un den Nol hänkt. Dëst hat sech ëmmer méi am Laf vun der Saison ugedeit. D'Steelers haten et e bëssen iwwerraschend quasi a leschter Sekonn gepackt, sech fir d'Playoffs ze qualifizéieren, sinn do an der Wildcard-Round awer eliminéiert ginn.

Ëmbau zu Tampa a Pittsburgh?

Villes déit elo drop hin, datt d'Tampa Bay Buccaneers, sollt den Tom Brady dann definitiv decidéieren, opzehalen, wéi och d'Pittsburgh Steelers virun engem kompletten Ëmbroch an engem eventuelle ganzen Neiopbau vun hire Kadere stinn.