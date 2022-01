De Lëtzebuerger Nationalspiller stoung zanter Juli 2020 fir Saarbrécken an der 3. Liga um Terrain.

Um leschten Dag vun der Wanter-Transfersperiod ass de Maurice Deville vu Saarbrécken (3. Liga) bei Sandhausen gewiesselt (2. Bundesliga). Wéi aus dem Schreiwes vum 1. FC Saarbrécken ervirgeet, hat de Lëtzebuerger gefrot, fir säi Kontrakt opzeléisen. Saarbrécken ass deem Wonsch nokomm an huet den FLF-Nationalspiller zéie gelooss.

Sandhausen steet aktuell op der Relegatiounsplaz.

Schreiwes 1. FC Saarbrécken

Maurice Deville wechselt nach Sandhausen

Am letzten Tag der Winter-Transferperiode gibt es eine letzte Veränderung im Kader von Drittligisten 1.FC Saarbrücken. Offensivspieler Maurice Deville hat heute einen Auflösungsvertrag unterschrieben und verlässt den FCS in Richtung Sandhausen. „Maurice hat uns um die Auflösung seines Vertrages gebeten. Wir haben seinem Wunsch entsprochen, sich beim SV Sandhausen für Einsätze in der 2. Liga zu qualifizieren.

Wir wünschen ihm viel Glück und Erfolg bei seiner weiteren Fußballkarriere", so Sportdirektor Jürgen Luginger.