De Vahid Selimovic war e Mëttwoch fir seng Ekipp OFI Kreta an der griichescher Liga géint Panathinaikos Athen am Asaz.

De Lëtzebuerger stoung an der Startopstellung an huet an der 25. Minutt den tëschenzäitlechen 1:1 markéiert. Kreta huet um Enn de Match mat 3:2 gewonnen. De Selimovic huet duerchgespillt.