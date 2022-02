A sengem éischte Match gouf et e kuerzen Asaz an eng 2:0-Victoire géint Erzgebirge Aue mam Dirk Carlson.

An der zweeter däitscher Bundesliga stounge sech e Samschdeg zwee Lëtzebuerger Nationalspiller géigeniwwer. Den Dirk Carlson war mat Erzgebirge Aue zu Sandhausen op Besuch, wou de frësch gewiesselte Maurice Deville ufanks awer op der Bänk souz. Um Enn stoung eng wichteg 2:0-Victoire fir den SV Sandhausen, bei där hie fir säin Debut beim neie Veräin nach fir 19 Minutten zum Asaz komm ass.

Duerch d'Néierlag gëtt et fir d'Ekipp vun Aue ëmmer méi enk am Tabellekeller vun der 2. Bundesliga. De Réckstand op d'Relegatiounsplaz bedréit elo nämlech fënnef Punkten an dat mat engem Match méi um Konto wéi déi direkt Konkurrenten.