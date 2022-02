De leschte Weekend war déi zweet Ronn vum Dammechampionnat am Dëschtennis, wou Nidderkäerjeng sech op en Neits zum Champion kréine konnt.

Nodeems si an der éischter Ronn all Match gewanne konnten, ass hinnen am Retour no zwou Victoirë géint Houwald an d'Entente Nouspelt/Éiter e Remis géint d'Damme vu Rued duergaangen.

Deemno séchert sech den DT Nidderkäerjeng den Titel virun den Damme vu Rued an dem Houwald.