Fir déi 16 Joer al Lëtzebuergerin sinn d'Olympesch Spiller zu Peking domadder eriwwer.

E Mëttwoch de Moien eiser Zäit hat d'Gwyneth ten Raa hiren zweeten Optrëtt bei den Olympesche Wanterspiller zu Peking. Wéi scho beim Riseslalom e Méindeg ass déi 16 Joer al Lëtzebuergerin och beim Slalom am éischte Laf ausgefall an huet sech domadder net fir deen zweete qualifizéiert.

No ronn 36 Sekonnen an der Hallschent vum Circuit war d'Course fir d'Lëtzebuergerin eriwwer.

Fir d’COSL-Athletin sinn d’Olympesch Spiller domadder och eriwwer.

Nom 1. Laf steet d'Lena Dürr aus Däitschland un der Spëtzt. Op de Plazen 2 an 3 leien aktuell d'Michelle Gisin aus der Schwäiz (+0,03 Sekonnen) an d'Sara Hector aus Schweden (+0,12 Sekonnen). D'Slowakin Petra Vlhova ass aktuell déi 8. (+0,72 Sekonnen). D'US-Amerikanerin Mikaela Shiffrin ass wéi am Riseslalom och nees ausgefall.