No Groussbritannien ass Däitschland dat zweet Land an Europa, dat d'"International games" vun der National Football League organiséiere wäert.

Laang hunn d'Fans drop gewaart, en Donneschdeg den Owend war et dunn offiziell. D'Staren aus der NFL kommen an Däitschland. Am November 2022 wäert den éischten NFL-Match zu München gespillt ginn. 2023 ass et da Frankfurt. Dono wiessele sech béid Stied dann nach eemol fir déi 2 lescht Joer of. Geplangt ass, datt vun 2022 bis op d'mannst 2025 een NFL-Match an engem vu béiden däitsche Stadie stattfënnt.

ES IST MÜNCHEN ... UND FRANKFURT! 😍



München ist 2022 Austragungsort des ersten Regular-Season-Spiels der #NFL-Geschichte in Deutschland. 2023 steigt das Spektakel dann in Frankfurt. Die beiden Städte wechseln sich im Anschluss ab. 🔥 #NFLinDeutschland pic.twitter.com/GbUgluEpFq — NFL Deutschland (@NFLDeutschland) February 9, 2022

München, Frankfurt an Düsseldorf haten et an déi méi enk Auswiel gepackt, ma schlussendlech goung d'Éier, déi éischte Matcher organiséieren ze dierfen, u München a Frankfurt. Ausserhalb vun den USA ginn am Kader vun den "International games" vun der National Football League och Matcher zu London a Mexiko-City gespillt.

D'Fan-Communautéit an Europa ass an de leschte Joren immens gewuess. An deem Kader gouf d'lescht Joer och d'European League of Football lancéiert. Eng professionaliséiert europäesch Liga, an där europäesch Football-Ekippe géinteneen untrieden. Zejoert waren et 8 Ekippen, fir déi zweet Saison sinn 12 Stéck aus 5 europäesche Länner (Däitschland, Éisträich, Polen, Spuenien an d'Tierkei) virgesinn.