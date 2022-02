1:0 hunn d’Londoner sech an de Vereenegten Arabeschen Emirater géint de saudesche Veräin al-Hilal duerchgesat.

D’Final ass e Samschdeg Chelsea géint Palmeiras Sao Paulo aus Brasilien.

Manchester City huet seng Féierung an der englescher Premier League ausgebaut. 2:0 huet ManCity géint Brentford gewonnen. Southhampton huet sech auswäerts 3:2 géint Tottenham duerchgesat.

An der Coupe de France huet sech Nice fir d’Halleffinalle qualifizéiert, dat duerch e 4-1 Succès géint Marseille. Do geet et géint d’Amateure vum FC Versailles, déi sech no 11m-Schéisse géint Bergerac behaapt hunn.

Monaco trëfft dernieft op de Gewënner aus der Partie Nantes géint Bastia.