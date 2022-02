Am Rechtssträit mat engem Ticket-Händler huet d'Geriicht zu München eng Klo vum FC Bayern München ofgewisen.

Vun offizieller Säit heescht et, et géif net genuch Beweiser, fir den Ugeklote verurteelen ze kënnen.

Den däitsche Rekordchampion hat géint en Ticket-Händler geklot, deen Ticketen op engem net-autoriséierte Marché verkaf soll hunn. Am Dezember 2020 gouf de Beklote verurteelt, dësen ass awer an Appell gaangen a krut do Recht.