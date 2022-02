Am Biathlon Sprint iwwer 10 km gouf et eng Victoire an domat Gold fir den Norweger Johannes Thingnes Bö.

Op den Olympesche Wanterspiller stoung e Samschdeg am Biathlon de Sprint bei den Hären um Programm. Trotz engem Feeler war de Sportler awer däitlech méi séier wéi d'Konkurrenz. De Johannes Thingnes Bö aus Norwegen ass e Samschdeg mat enger Meeschterleeschtung an der Loipe zu der Olympia-Victoire am 10-km-Sprint gestiermt. Um Enn hat de Johannes Thingnes Bö dann eng Avance vu knapp 25,5 Sekonnen op de franséischen Eenzel-Olympiagewënner Quentin Fillon Maillet (1 Feeler). Bronze war fir den Norweger Tarjei Bö (1 Feeler / + 38,9 Sekonnen).