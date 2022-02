An Italien huet Lazio Roum sech däitlech mat 3:0 géint Bologna duerchgesat. An der Bundesliga gouf et iwwerdeems eng Néierlag vun Bayern géint Bochum.

An England kennt Manchester United ënnert dem Ralf Rangnick net wierklech un d'Rullen a muss sech d'Punkte mam Southampton deelen. An Däitschland ass et zu enger iwwerraschender Néierlag vu Bayern zu Bochum komm. Premier League Manchester United - FC Southampton 1:1

1:0 Sancho (21'), 1:1 Adams (48') D'Red Devils hunn eng uerdentlech 1. Hallschent gespillt a si verdéngter moossen duerch de Sancho säi Gol an der 21. Minutt a Féierung gaangen. Nom Säitewiessel ass Southampton awer direkt den Ausgläich gegléckt. Dem Ralph Hasenhüttl seng Ekipp huet dono ferm op de Gas gedréckt, fir den entscheedende Gol sollt et awer net duer goen. Vun Manu ass an deenen zweete 45 Minutten ze wéineg komm, sou dass de béid Ekippen sech mam 1:1 mussen zefridde ginn. FC Everton - Leeds United (16h00) Norwich City - Manchester City (18h30) LINK: Den Iwwerbléck vun der Premier League Serie A Lazio Roum - FC Bologna 3:0

1:0 Immobile (13'), 2:0 Zaccagni (53'), 3:0 Zaccagni (63') Lazio Roum huet géint Bologna näischt ubrenne gelooss a gewënnt souverän mat 3:0. Lazio Roum steet aktuell op der 6. Plaz an der Tabell. SSC Neapel - Inter Mailand (18h00) LINK: Den Iwwerbléck vun der Serie A Ligue 1 HSC Montpellier - OSC Lille (17h00) Olympique Lyon - OGC Nice (21h00) LINK: Den Iwwerbléck vun der Ligue 1 La Liga FC Villarreal - Real Madrid (16h15) Atletico Madrid - FC Getafe (21h00) LINK: Den Iwwerbléck vun der La Liga