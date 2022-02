Bei vill Schnéi vun uewen an Niwwel hat den 22 Joer ale Lëtzebuerger e Réckstand vu 7,67 Sekonnen op de Leader Marco Odermatt.

Géint 4.30 Auer e Sonndeg de Moien eiser Zäit hat de Lëtzebuerger Matthieu Osch am Riseslalom säin éischten Optrëtt op den Olympesche Wanterspiller zu Peking.

Bei schwierege Wiederkonditiounen (Schnéi an Niwwel) am National-Alpine-Skiing-Centre zu Yanqing huet de Lëtzebuerger et fäerdeg bruecht, fir den éischte Laf op en Enn ze fueren. Seng Zäit vun 1 Minutt, 10 Sekonnen a 60 Honnertstel huet um Enn déi 34. Plaz bedeit.

Duerch déi schwiereg Konditiounen an dem villen Neischnéi op der Pist si vill Athleten ausgefall. Vun den 89 Schifuerer sinn der just 54 den 1. Laf op en Enn gefuer. Si däerfen alleguer am 2. Laf starten.

Odermatt no 1. Laf a Féierung

Vir an der Course läit de Marco Odermatt (1:02.93), ee vun de Favoritten, nom éischte Laf un der Spëtzt. De Schwäizer huet e Virsprong vu 4 Honnertstel op den Éisträicher Stefan Brennsteiner. Drëtten ass de Fransous Mathieu Faivre op 8 Honnertstel.

Den 2. Laf soll um 6.45 Auer eiser Zäit starten. De Matthieu Osch start als 34..

Den Odermatt huet an dëser Saison véier vu fënnef Riseslalome gewonnen.