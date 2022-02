Union Berlin verléiert och den zweete Match ouni de Max Kruse. An England bleift Liverpool u Manchester City drun.

E Sonndeg waren e puer Lëtzebuerger Nationalspiller mat hiren Ekippen am Asaz.

Bundesliga

Union Berlin - Dortmund 0:3

0:1 Reus (18.), 0:2 Reus (26.), 0:3 Guerreiro (71.)

Dortmund konnt d'Néierlag vun de Bayern gëschter zu Bochum notzen an nees sechs Punkten un den Tabelleleader eruréckelen. Zäitgläich hunn déi Schwaarz-Giel de Konkurrent Leverkusen mat fënnef Punkten op Distanz gehalen. No enger Véierelstonn huet Dortmund de Match ëmmer méi u sech gerappt a konnt no 18 Minutten duerch de Reus mat 1:0 a Féierung goen. Aacht Minutte méi spéit konnt den Dortmunder Kapitän säin zweete Gol am Match markéieren. Et war awer net esou, dass Union Berlin keng Chancë gehat hätt. An der zweeter Hallschent ass laang näischt geschitt bis de Guerreiro, no Virlag vum Malen, zum 3:0 eragesat huet, woumat de Match zu Gonschte vun Dortmund kloer war. E puer Minutte nom 0:3 huet Union e Gol markéiert, deen awer vum VAR oferkannt gouf.

Hoffenheim - Bielefeld (17.30 Auer)

LINK: Den Iwwerbléck vun der Bundesliga

Premier League

Burnley - Liverpool 0:1

0:1 Fabinho (40.)

Mat dëser Victoire bleift Liverpool um Tabelleleader Manchester City drun an hält den Ecart bei néng Punkten. Et war déi véiert konsekutiv Victoire fir d'Reds, déi nach ee Match manner gespillt hunn, wéi den Konkurrent aus Manchester.

Tottenham - Wolverhampton 0:2

0:1 Jimenez (6.), Dendoncker (18.)

Tottenham verléiert am Match géint en direkte Konkurrent wichteg Punkten am Kampf ëm déi international Plazen. Et war déi drëtt konsekutiv Néierlag fir d'Ekipp vum Antonio Conte.

LINK: Den Iwwerbléck vun der Premier League

Serie A

AC Mailand - Sampdoria Genua 1:0

1:0 Leao (8.)

LINK: Den Iwwerbléck vun der Serie A

Ligue 1

Monaco - Lorient 0:0

Angers - Stroossbuerg 0:1

0:1 Gameiro (11.)

Metz - Marseille (20.45 Auer)

LINK: Den Iwwerbléck vun der Ligue 1