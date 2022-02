An der Nuecht op e Mëttwoch war am Schi Alpin bei den Olympesche Wanterspiller zu Peking a China den éischte Laf vum Slalom bei den Hären.

Mat dobäi war och de Lëtzebuerger Matthieu Osch, dee mat der Nummer 59 un den Depart gaangen ass. Leider sollt de Lëtzebuerger schonns no der 4. Staang ausfalen. Hie qualifizéiert sech domat net fir den zweete Laf. Et war e ganz kuerzen Optrëtt fir de Matthieu Osch, dee sech no der 28. Plaz am Riseslalom sécherlech méi erwaart hat. Vun am Ganzen 88 Starter sinn der just 52 ënnen ukomm.

Nom éischte Laf läit mam Johannes Strolz den Iwwerraschungsgewënner aus der Kombinatioun a Féierung, dat awer nëmme ganz knapps. Hannert him kommen nämlech mam Hendrik Kristoffersen an dem Sebastian Foss Solevåg zwee Norweger mat nëmmen 2, respektiv 6 Honnertstel Réckstand. Deemno ass et do ganz enk. Ma och hannendru kënne sech nach eng ganz Partie Athlete Chancen op eng Medail ausrechnen. Bis d'Plaz 12 nach mat louchen d'Schi-Fuerer all nach bannent enger Sekonn. Den Depart vun der zweeter Manche ass um 6.45 Auer e Mëttwoch de Moien.