Sidd live mat derbäi an der Coque, wann d'Rout Léiwen de 27. Februar um 17.00 Auer géint Albanien spillen.

No enger ganz knapper Defaite am Allersmatch an Albanien sinn d'Rout Léiwen op Revanche aus. An enger spannender a ganz serréiert Partie huet d'Nationalekipp sech um Enn missen op nëmmen 3 Punkte geschloe ginn (89:92).

D'Ekipp ronderëm de Ken Diederich géif sech freeën iwwer esou eng flott Ambiance an der Coque, wéi dat och beim Heemmatch géint Rumänien de Fall war, hei haten 1.113 Leit de Wee an d'Coque fonnt.

De Match kënnt Dir am Livestream hei op RTL suivéieren, mat Commentairë vum Jeff Kettenmeyer a Guy Seyler.

Weider Detailer sou wéi den Nationalkader fir de Match fannt Dir um Site vun der FLBB.